فيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "استماع آلة الزمان" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الثلاثاء ، عن شرح مادة اللغة العربية درس " استماع آلة الزمان " للصف الثاني الابتدائي.

" التعليم" تحدد ضوابط بشأن التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية

أصدرت‎ وزارة التربية والتعليم، قرارات بشأن سرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة للطلاب غير المسددين لأعوام سابقة للمدارس الرسمية لغات مؤكده علي أنه يتم التنبيه من خلال مجلس الأمناء على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب غير المسددين للأعوام السابقة.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال عدم السداد يحول الطالب إلى أقرب مدرسة عربي بعد اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.



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