التعليم تعلق على أنباء إقامة امتحانات الثانوية العامة في الجامعات (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة مقترح بشأن إقامة امتحانات الثانوية العامة في الجامعات.

وقال زلطة: "لم نصدر أي تصريحات في هذا الأمر، وهدفنا تقليص عدد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن "أي شيء يتم تداوله في هذا الشأن هو قيد الدراسة حتى الآن، وسيتم الإعلان إذا تم التوصل لصيغة نهائية".

وأوضح أن التقييمات الأسبوعية تشير إلى مستوى الطلاب على مدار الأسبوع، لافتًا إلى أن التقييمات لا تأخذ وقتًا كبيرًا من اليوم الدراسي، حيث يتم إقامتها داخل الفصول في جزء من الحصة.

وتابع: "هناك تحسن كبير في مستوى القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية نتيجة مواظبتهم على أداء الاختبارات الأسبوعية ضمن نظام التقييمات."

وأوضح أن التقييمات لا تمثل ضغطًا على الطلاب، ولها تأثير كبير على مواظبتهم في الحضور إلى المدارس والاهتمام بالمذاكرة.

ولفت إلى أن وزارة التعليم أجرت دراسة دقيقة حول الاستخدام الأمثل للتابلت، والتي أشارت إلى أن الطالب لا يستفيد الاستفادة الكاملة من التابلت خلال مراحل التعليم قبل الجامعي، معقبًا: «الطلاب يدفعون 105 جنيهات كمبلغ تأمين على استخدام التابلت».

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