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مفاجأة في نسبة حضور الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

11:36 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

طلاب المدارس

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كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع زيارات الوزارة للمدارس تتم بشكل مفاجئ؛ بهدف متابعة الانضباط والوقوف على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، في عدد من مدارس محافظة الغربية؛ حيث اصطحب معه مجموعة من الصحفيين.

وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن جميع المدارس حاليًّا خالية من أي عجز في المعلمين لمواد التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس وصلت إلى 85% في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة المدارس ميدانيًّا والاطلاع على مدى تطبيق المناهج وتوافر الأدوات التعليمية التي تُسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

طلاب المدارس نسبة حضور الطلاب بالمدارس العام الدراسي الجديد
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