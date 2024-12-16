"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، تقام لطلاب المرحلة الثانوية مسابقة دينية لنشر الثقافة الدينية.

وأوضحت الوزارة، أنها تدعو طلاب المرحلة الثانوية للمشاركة في المسابقة الدينية إلى كتابة بحث موثق في الموضوع التالي "يقوم الإسلام على فلسفة حب الحياة وإعمار الدنيا انطلاقا من محور التطرف الديني أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثا عن "موازنة الإنسان في حياته بين الدنيا والآخرة"، وذلك من خلال كتاب فقه حب الحياة للدكتور على جمعة.

شروط المسابقة

وأكدت الوزارة، أن شروط المسابقة كالتالي:

- أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية وصفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس 48 بهوامش (2.54 سم).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14 ، وحجم 12 في الحاشية السفلية، و تنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي غير مسود وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم ١٢ في المتن وحجم ۱۰ في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

- ويذكر اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد العدد مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية .

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها ولا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد موضحة أن الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 مارس 2025.

جوائز المسابقة

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن وزارة الأوقاف تتقدم بجوائز للمتسابقين الفائزين وهي:

- المركز الأول: 3500 جنيه.

- المركز الثاني..2500 جنيه.

- المركز الثالث: 2000 جنيه.

- المركز الرابع: 1500 جنيه.

- ومن المركز الخامس إلي العاشر: 1000 جنيه.

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