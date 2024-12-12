لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على مميزات مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

05:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات هي المدرسة الأولى التي تتخصص في مجال الميكاترونيات داخل مصر، وهي واحدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد من المدارس التي ترتكز الدراسة فيها على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فإن المميزات هي:

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطلاب علي شهادة دولية عند التخرج.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم والقبول بالمدرسة

- أن يكون حاصلاً علي الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، ومحافظة الشرقية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات مجال الميكاترونيات مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد