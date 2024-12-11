لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مع بدء توزيعه.. مواصفات التابلت لطلاب الثانوية

06:33 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

التابلت المدرسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن الفئات المسموح لها استلام التابلت في مرحلة الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أنه في حال رد جهاز التابلت من الطلاب بعد انتهاء المرحلة الثانوية، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

وجاءت مواصفات التابلت لطلاب الثانوية العامة، على النحو التالي:

- حجم الشاشة 10.1 بوصة.

- سرعة المعالج 1.6 جيجاهيرتز، طراز Octa-core.

- وضوح الشاشة 1920×1200 بتكنولوجيا فائقة الوضوح "TFT".

- الذاكرة 128.

- يدعم ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجابايت.

- يدعم شبكات الـ4G..

- الوزن: 558 جرامًا.

- الرام 6 جيجا.

- بطارية سعة 7300 مللي أمبير.

- الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.

- الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل.

- أسود اللون.

- مزود بقلم.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

التابلت المدرسي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد