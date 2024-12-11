مع بدء توزيعه.. مواصفات التابلت لطلاب الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن الفئات المسموح لها استلام التابلت في مرحلة الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أنه في حال رد جهاز التابلت من الطلاب بعد انتهاء المرحلة الثانوية، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

وجاءت مواصفات التابلت لطلاب الثانوية العامة، على النحو التالي:

- حجم الشاشة 10.1 بوصة.

- سرعة المعالج 1.6 جيجاهيرتز، طراز Octa-core.

- وضوح الشاشة 1920×1200 بتكنولوجيا فائقة الوضوح "TFT".

- الذاكرة 128.

- يدعم ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجابايت.

- يدعم شبكات الـ4G..

- الوزن: 558 جرامًا.

- الرام 6 جيجا.

- بطارية سعة 7300 مللي أمبير.

- الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.

- الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل.

- أسود اللون.

- مزود بقلم.

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