فيديو.. شرح الدرس الـ 5 في اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الأحد، عن شرح الدرس الخامس في اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي وذلك قبل انطلاق امتحانات منتصف العام.

واليوم.. تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدارس إدارة المقطم التعليمية لمتابعة سير امتحانات شهر نوفمبر 2024.

وأكدت" أبو كيلة" على متابعة نسبة الحضور والغياب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، مشيرة إلى تطبيق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم والالتزام بالانضباط المدرسي لخلق بيئة تعليمية آمنة.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

اقرأ أيضاً:

تطبيق نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية 2025.. التعليم تكشف التفاصيل

"التعليم" توجه المديريات التعليمية بعقد اختبارات إملاء للطلاب ضعاف السمع

موعد امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية 2025

رسميًا.. “التعليم” توجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المدارس الدولية والخاصة