تعرف على مزايا وشروط الالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، من أهم المدارس التي أنشئت لتساعد على سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتي تأتي في ضوء رؤية مصر 2030.

كما تم إطلاقها كأول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات.

ويرصد مصراوي من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية والتي جاءت كالتالي:-

معايير قبول الطلاب للالتحاق بمدارس WE

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لشركة WE فإن معايير قبول الطلاب والتي تحددها وزارة التربية التعليم والتعليم الفني تكون كالتالى:

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.

- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر للعام الدراسي عن ١٨ عام.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً. -

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية. -

- إجادة اللغة الإنجليزية.

الشهادات التي يحصل عليها خريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي وكلية هندسة للمتميزين بعد عمل اختبار المعادلة وشهادة أكاديمية معتمدة دولياً بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن الطالب يدرس المواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية ورياضيات وفيزياء ودراسات اجتماعية واقتصاد وتربية رياضية، بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك محاضرات تنمية المهارات الشخصية لبناء شخصية الطالب وتقويم سلوكياته وتطوير مهاراته الاجتماعية.

مميزات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

- تقدم المدارس مناهج معتمدة دوليا وعلى أعلى مستوى في تخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تم تصميمها وإعدادها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المجال.

- توفر المدارس تدريب عملي بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

- تقدم الشركة المصرية للاتصالات خريج متميز لسوق العمل المحلي والدولي نظرا للشهادات المعتمدة دوليا التي يحصل عليها الطلاب.