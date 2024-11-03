التعليم تعلن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، باجمالى 158 جنيهًا.

وأرسلت المديريات التعليمية، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأكدت المديريات، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.

وأوضحت، أنه يسمح للطلاب الذين تخلفوا في كل أو بعض المواد عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول أن يؤدوا امتحانًا تكميليًا فيما تخلفوا فيه أثناء امتحان الدور الثاني.

وأضافت المديريات، أنه يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الراسبين في أي عدد من المواد الدراسية في المقرر كاملا للمادة المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول في منهج الفصل الدراسي الثاني.