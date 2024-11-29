بعد انتشار ظاهرة العنف بالمدارس.. خبير تربوي يقدم نصائح للمعلم للتعامل مع الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك أساليب تربوية ونفسية يجب أن يتخذها المعلم للتعامل مع طلابه فى ظل انتشار ظاهرة العنف بالمدارس لتحقيق الانضباط والالتزام لدى الطلاب داخل الفصول الدراسية وأن يشارك الطلاب فى تحديد السلوكيات الممنوعة داخل الفصل والعقوبات المترتبة عليها، حتى يكون هناك تفاعل بين المعلم والطلاب.

وأوضح "شوقي"، فى تصريحات صحفية، أن العديد من المعلمين يعانون من مشكلات في انضباط سلوك الطلاب، ما يؤثر سلبًا على قدرتهم في شرح الدروس وقد يسبب لهم ضغوطًا نفسية وصحية ينبغي للمعلم مشيراً إلى أنه يجب أن يكون نموذجًا في السلوك والأخلاق أمام طلابه، حيث أن سلوكياته تؤثر بشكل كبير على الطلاب وقد تجعلهم يقتدون به دون الحاجة إلى توجيه مباشر.

الأساليب التربوية التى تعزز الانضباط داخل الفصول الدراسية

وأشار الخبير التربوى إلى ضرورة أن يراعي المعلم بعض الأساليب التي تساعد في تحقيق انضباط الطلاب وهى كالتالى:

- الاهتمام بالمظهر الشخصي: يجب على المعلم أن يظهر بمظهر جيد أمام طلابه، حيث يساهم ذلك في تعزيز احترام الطلاب له. ولا يشترط أن تكون الملابس غالية، بل يكفي أن تكون نظيفة و مهندمة.

- الاستقرار النفسي والانفعالي: على المعلم الحفاظ على هدوئه وثباته العاطفي عند التعامل مع الطلاب، خاصة في حال وجود مشكلات سلوكية، إذ أن العصبية قد تؤدي إلى استفزاز الطلاب.

- القدوة الحسنة: ينبغي للمعلم أن يكون نموذجًا في السلوك والأخلاق أمام طلابه، حيث أن سلوكياته تؤثر بشكل كبير على الطلاب وقد تجعلهم يقتدون به دون الحاجة إلى توجيه مباشر.

- بناء علاقات طيبة مع الطلاب: يجب على المعلم أن يكون قريبًا من طلابه ومحط محبة لديهم، فالعلاقات الطيبة تساعد في ضبط سلوكهم.

- تجاهل بعض السلوكيات السلبية: على المعلم تجاهل بعض التصرفات الصغيرة التي قد تحدث أثناء الشرح، خاصة إذا كانت لا تؤثر على سير الدرس، حتى لا يعززها الطلاب.

- معالجة السلوكيات الخطيرة بشكل فوري: في حال حدوث تصرفات خطيرة مثل السب أو العنف، يجب على المعلم اتخاذ إجراءات فورية وتطبيق لائحة الانضباط بكل صرامة.

- التعامل مع الطلاب المشاغبين: يجب أن يحدد المعلم الطلاب الذين يثيرون المشاكل ويضع لهم إجراءات عقابية واضحة، بدءًا من تحويلهم إلى المدير أو الأخصائي الاجتماعي.

- تكريم الطلاب الملتزمين: حيث ان ذلك يشجعهم على المداومة فى الالتزام ،وطلب تكريمهم من المدرسة أيضاً.

- مراقبة أوقات الاضطراب: يجب على المعلم تحديد الأوقات التي يشهد فيها الفصل عدم انضباط الطلاب والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة، مثل إسناد مهام للطلاب أثناء الكتابة على السبورة

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