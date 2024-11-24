الجيزة والزاوية والساحل.. تفاصيل جولة مفاجئة لوزير التعليم في 6 مدارس

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، بشكل مفاجئ 3 مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، ومدرستين تابعتين لإدارة الساحل التعليمية، ومدرسة تابعة لإدارة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية .

وبحسب بيان، رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل "عبد اللطيف" جولته بزيارة مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تفقد مدرسة "أحمد عرابي للتعليم الأساسي" التى تضم عدد 1890 طالبا وطالبة، وتشتمل فى الفترة الصباحية على طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائي، وفي الفترة المسائية طلاب مراحل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وطالبات المرحلة الإعدادية.

وعقب ذلك، تفقد وزير التربية والتعليم مدرسة “عثمان بن عفان الابتدائية” التي تضم عدد 1450 طالبا وطالبة، وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب، ودفاتر تسجيل درجاتهم في التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المعلمين داخل الفصول كما التقى الوزير بعدد من المعلمين بالمدرسة واستمع لآرائهم حول ما يتم حاليًا من ضبط المنظومة التعليمية، وملاحظاتهم حول وجود أية معوقات تعوق عملهم.

ووجه الوزير في ختام جولته للمدرسة بتشكيل لجان متابعة يومية للمدرسة وتنظيم برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة والرياضيات.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "امبابة الإسماعيلية الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد 862 طالبا، حيث قام بمراجعة نسب حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومقارنتها بدفتر درجات أعمال السنة، موجهًا بتشكيل لجان متابعة لضبط أداء العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب حضور الطلاب.

كما زار "عبد اللطيف" مدارس تابعة لإدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تفقد مدرسة "الساحل الابتدائية " والتى تضم عدد 925 طالبا وطالبة، وحرص خلال تفقد الفصول على متابعة كراسات الطلاب للحصة والواجبات، ودفاتر المعلمين للتحضير، والاطمئنان على تسجيل نسب الغياب والحضور، ودفاتر التقييم الأسبوعي ودرجات أعمال السنة، وأجرى الوزير حوارًا أبويًا مع الطلاب حول مدى استيعابهم الدراسى، أمنياتهم المستقبلية.

وأشاد الوزير بمستوى طلاب المدرسة، وجهود مديرة المدرسة فى الحفاظ على النظام والنظافة ومستوى الطلاب، وكذلك أحد المعلمين المتميزين بالمدرسة مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على مستوى الطلاب التحصيلي، موجهًا أيضا بتوفير احتياجات المدرسة من الديسكات.

كما تفقد الوزير مدرسة "فريد أبو حديد الإعدادية بنين" والتى تضم عدد 1138 طالبا، حيث تابع نسب التزام الطلاب بالحضور، ومستواهم في التقييمات، موجهًا بتشكيل لجان متابعة، وإعداد تقارير أسبوعية حول انتظام العملية التعليمية في المدرسة والتقييمات الأسبوعية.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة اليرموك الابتدائية، التابعة لإدارة الزاوية الحمراء التعليمية، والتى تضم عدد 1117 طالبا وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي، حيث حرص على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.