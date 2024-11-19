21 نوفمبر.. غلق باب التقدم للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2025

كتبت: أحمد الجندي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء أو وكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) للعام الدراسي الحالي (2024-2025) يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لرئاسة اللجان في الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2024. على أن يتم إرسال نتائج المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية، تضمنت فيه الموانع التي تمنع الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وتشمل:

1- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 113.

2- أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

4- أن يكون شاغلاً لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصًا على الصالح العام.

5- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

6- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

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