للحفاظ على سلامة الطلاب.. وكيل تعليم الجيزة يوجه بتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية في مدارس إدارتى حدائق أكتوبر والشيخ زايد التعليمية صباح اليوم الأحد، حيث شملت الزيارة مدرسة الشهيد اللواء مصطفى الخطيب الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض للتعليم الأساسى، ومدرسة الفيروز الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد إيهاب مرسى الرسمية لغات، ومبنى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

توجيهات وكيل تعليم الجيزة للحفاظ على النظافة العامة بالمدارس

وأكد "عطية" خلال زيارته على أهمية استمرار النظافة العامة في المدارس، بما في ذلك الفصول والفناء ودورات المياه، بالإضافة إلى تعقيم المدارس بشكل يومي لضمان صحة وسلامة الطلاب لافتًا إلى لى أهمية تحسين التقييمات الدراسية، وضرورة التقييم باستخدام الدرجات بدلاً من الطرق التقليدية، مع التركيز على متابعة الطلاب الضعاف في المرحلة الابتدائية ووضع خطة علاجية لهم.

توجيهات وكيل تعليم الجيزة لسد عجز المعلمين

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى عمل ربط بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المعلمين فى المدارس الرسمية لغات بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية مشيراً إلى متابعة الموجهين للمدارس لضمان سير العملية التعليمية بانتظام كما أكد ضرورة تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين.

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