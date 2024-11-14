فتح باب التقدم لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب الترشح للعمل كرؤساء أو وكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) للعام الدراسي 2024-2025.



رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

أوضحت الوزارة أن على من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على هذه المهام، وتنطبق عليه الشروط الواردة في الإعلان، التقدم بطلب الترشيح عن طريق استمارة يتم طبعها واعتمادها، مع إرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.



وحدد الإعلان فترة التقديم من 13 حتى 21 نوفمبر 2024، حيث يجب تقديم المستندات إلى مديرية التربية والتعليم التابعة لها.



كما أكدت الوزارة أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لرئاسة اللجان في الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2024، على أن يتم إرسال نتائج المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المترشح لها (رئيس أو وكيل لجنة).





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