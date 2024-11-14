إعلان

فتح باب التقدم لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 -تفاصيل

02:24 م الخميس 14 نوفمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب الترشح للعمل كرؤساء أو وكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) للعام الدراسي 2024-2025.


رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

أوضحت الوزارة أن على من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على هذه المهام، وتنطبق عليه الشروط الواردة في الإعلان، التقدم بطلب الترشيح عن طريق استمارة يتم طبعها واعتمادها، مع إرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.


وحدد الإعلان فترة التقديم من 13 حتى 21 نوفمبر 2024، حيث يجب تقديم المستندات إلى مديرية التربية والتعليم التابعة لها.


كما أكدت الوزارة أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لرئاسة اللجان في الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2024، على أن يتم إرسال نتائج المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.


وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المترشح لها (رئيس أو وكيل لجنة).


اقرأ أيضًا:

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة 26 مئوية

"الزراعة" تعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري

طلب إحاطة لمواجهة أجهزة المحمول المهربة إلى مصر بصورة غير شرعية

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم

وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد