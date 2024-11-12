"أولياء أمور مصر": قرار رد تابلت الثانوية العامة يحقق وفرًا في المخصصات المالية للوزارة

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والخبيرة الأُسرية، إن قرار وزارة التربية والتعليم باعتبار التابلت المُسَلَّم للطالب عهدةً شخصيةً لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، يعد من القرارات الصائبة التي اتخذتها، لأن إعادة استخدام التابلت ستحقق وفرًا للوزارة، وبالتالي سيتم توجيه المخصصات المالية المرصودة لتوفير أجهزة التابلت إلى أعمال أخرى؛ كتهيئة الفصول والمعامل المدرسية وتزويد المدارس بأجهزة كمبيوتر، للاهتمام بالشرح العملي .

وأوضحت الحزاوي أن منح التابلت للطلاب على سبيل العهدة يجعل الطالبَ يحافظ عليه ولا يسيء استخدامه، ويسمح لطلاب الصفوف الجديدة باستخدامه دون تحمل أي أعباء مالية على الوزارة، موضحةً أن التابلت يقتصر استخدامه في امتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي دون الصف الثالث، مما يقلل من جدوى توزيعه بالمجان.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إلى أن يكون هناك اتجاه من الوزارة بتدريب الطلاب في المرحلة الثانوية على نظام البابل شيت؛ لتأهيلهم لامتحانات الثانوية العامة، قائلةً: "من غير المعقول أن يكون التعامل الوحيد للطالب على نظام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة، وذلك حتى يعتاد الطالب الحلَّ من خلاله ويكسر حاجز الرهبة والخوف من امتحانات البابل شيت".

وأضافت الحزاوي أنها رصدت تخوفات من أولياء الأمور في عدم قدرتهم على تحمل ثمن جهاز التابلت، إذا حدث له تلف أو صيانة، لافتةً إلى أن أولياء أمور المدارس الخاصة يطالبون الوزارة بطباعة الكتب المدرسية لهم بسعر مخفض، بدلاً من استلامهم التابلت .