وزير التعليم ومحافظ الغربية يتفقدان 5 مدارس بإدارة زفتى - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية جولة تفقدية، صباح اليوم، لعدد خمس مدارس بإدارة زفتى التعليمية في محافظة الغربية؛ استكمالا لجولته بمحافظة الغربية، وحرصًا على متابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وتفقد "عبد اللطيف" والمحافظ، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، مدرسة "مؤسسة ناصر للتعليم الابتدائي" والتى تضم 663 طالبًا وطالبة، وخلال تفقدهما للفصول حرصا على متابعة نسب الحضور، والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها، ومستوى الطلاب فى القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب؛ للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى.

وعقب ذلك، تفقد وزير التعليم ومحافظ الغربية، مدرسة قاسم أمين الابتدائية والتى تضم عدد 1567 طالبا وطالبة وتابعا، خلال تفقدهما الفصول، ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، حيث وجه الوزير بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب، والتزام الطلاب بالفصول المسجلين بها، فضلًا عن تشكيل لجان متابعة من الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ المدرسة لتعليمات الوزارة، وكذلك عمل صيانة شاملة لمبنى مغلق ملحق للمدرسة.

كما تفقد محمد عبد اللطيف، واللواء أشرف جندي، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات والتى تضم 3100 طالب وطالبة فى جميع مراحل التعليم المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية.

وخلال تفقدهما فصول المرحلة الثانوية، حرص الوزير على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصل، كما وجه الوزير بتشكيل لجان متابعة لمتابعة المدرسة.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين والتى تضم عدد 1006 طلاب، حيث تابعا، خلال تفقدهما الفصول، أداء الطلاب فى التقييم الشهرى، وأطمئن على مستوى الطلاب والالتزام بكراسات الحصة والواجبات.

واختتم الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي، والتى تضم عدد ١٦٧٠ طالب وطالبة فى المرحلة الابتدائية في الفترة الصباحية، وحرصا على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، ومتابعة كراسات الطلاب، ووجه الوزير بتكليف التعليم الفنى بدهانات الفصول والأسوار بالمدرسة، كما اتفق الوزير والمحافظ على تكثيف معدلات تشجير المدارس بالمحافظة.