خبير نفسي يقدم نصائح للطلاب استعدادًا لاختبارات أكتوبر



(مصراوي)

قدم الدكتور خالد مجاهد، المدرس بكلية التربيه جامعة الأزهر، عدة نصائح لطلاب صفوف النقل بالتزامن مع بدء إختبارات شهرأكتوبر بجميع المدارس والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.

وقال مجاهد، إنه يجب على الطالب أثناء فترة الدراسة أن ينظم وقته بالمتابعة اليومية لدروسه حيث أن العديد من الطلاب يكتفون بالاعتماد على الذاكرة الشفهية والبصرية ويغفلون تسجيل الدروس بالطريقة الكتابية والتي تُعد من أهم الطرق التي تساعد على تذكر المعلومات مما يسهل على الطلاب تلقي المعلومات قبل دخول الامتحان.

ونصح المدرس بكلية التربيه، الطلاب قبل اختبارت شهر أكتوبر بما يلي:

- الثقه بالنفس وعدم الشعور بالتوتر والقلق حيث أن ذلك يؤثر على تلقي المعلومات.

- تجنب المماطلة ومراكمة الدراسة قبل دخول الاختبار.

- مراجعة المعلومات بشكل جيد وإعادة قراءة الدروس التي تم أخذها بشكل سريع لتنشيط المعلومات.

- البُعد عن العشوائية وتنظيم الوقت.

- تنظيم الورقة بشكل يساعد المصحح على فهم الاجابات الموجودة.

-تزويد الطالب بمشاعر التفاؤل حيث أن ذلك يبعد عنه القلق والتوتر.

- البدء بالأسئلة التي يتقن الطالب إجابتها جيدا.

- مراجعة ورقة الامتحان بشكل تفصيلي للتأكد من الإجابات التي تمت كتابتها.