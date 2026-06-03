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وكيل الأزهر: أولياء أمور طلاب الثانوية استأجروا منازل بجوار لجان الامتحانات للغش الجماعي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:53 م 03/06/2026

الشيخ أيمن عبدالغني

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كشف الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر، أن أولياء أمور طلاب بالثانوية الأزهريّة استأجروا منازل ملاصقة للجان لتلقين أولادهم الإجابات أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم على الفور إلغاء هذه اللجان الثلاث.
وأضاف عبدالغني، أته تم اكتشاف هذه الواقعة بإحدى المحافظات، مشددا على أنه سيتم إلغاء أي لجنة حال رصد محاولات للغش الجماعي من قبل أولياء الأمور، والتعامل بحزم.

أعلن الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والفنية والإدارية لضمان سير الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر ورسالته التعليمية.

وأوضح وكيل الأزهر أن الاستعدادات تمت وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي تابع بشكل مستمر جميع مراحل الإعداد للامتحانات، ووجّه بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة وطباعة وتأمين أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، والتي قامت بطباعة ما يقرب من ثلاثة ملايين كراسة امتحانية، إلى جانب تجهيز مقار اللجان وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذ التعليمات المنظمة للعمل بدقة وكفاءة.

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