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وكيل الأزهر: السماح بدخول الطلاب المتأخرين لامتحانات الثانوية الأزهرية في حالات الظروف القهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:07 م 03/06/2026

الشيخ أيمن عبد الغني

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قال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، إنه في حال حدوث ظروف قهرية تمنع الطلاب من الوصول إلى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في الموعد المحدد، وثبوت ذلك بشكل رسمي، يتم السماح لهم بدخول الامتحان.

وأوضح أن هذا الإجراء تم تطبيقه من قبل في حالات سابقة، من بينها تأخر بعض الطلاب والملاحظين بسبب تعطل حركة القطارات، حيث تم التعامل مع الموقف بالسماح لهم بأداء الامتحان ومنحهم وقتًا إضافيًا لتعويض التأخير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمشيخة الأزهر وعدد من قيادات القطاع، لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

قال الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، إن العمل في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم هذا العام بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن الأزهر لا يملك ما يخفيه، وأنه يتم تطبيق القواعد والضوابط بكل وضوح.

استمرار نظام “البوكليت” وضوابط صارمة لمنع الغش في الامتحانات
وأوضح وكيل الأزهر أن نظام الامتحانات المطبق منذ عام 2017 والمعروف بنظام “البوكليت” مستمر، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى الحد من أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

وأشار إلى أنه من الطبيعي رصد بعض حالات الغش أو حدوث مشكلات فردية مثل تمزيق أوراق الإجابة، لافتًا إلى أن وجود هذه الحالات هو ما دفع الأزهر لوضع ضوابط وتعليمات للتعامل معها بشكل منظم.

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