إعلان

وكيل الأزهر: سنعمل بشفافية كاملة في امتحانات الثانوية الأزهرية ولن نتستر على أي مخالفات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:44 م 03/06/2026

الشيخ أيمن عبد الغني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، إن العمل في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم هذا العام بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن الأزهر لا يملك ما يخفيه، وأنه يتم تطبيق القواعد والضوابط بكل وضوح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمشيخة الأزهر وعدد من قيادات القطاع، لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

استمرار نظام “البوكليت” وضوابط صارمة لمنع الغش في الامتحانات

وأوضح وكيل الأزهر أن نظام الامتحانات المطبق منذ عام 2017 والمعروف بنظام “البوكليت” مستمر، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى الحد من أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

وأشار إلى أنه من الطبيعي رصد بعض حالات الغش أو حدوث مشكلات فردية مثل تمزيق أوراق الإجابة، لافتًا إلى أن وجود هذه الحالات هو ما دفع الأزهر لوضع ضوابط وتعليمات للتعامل معها بشكل منظم.

كما شدد على أنه لا يمكن أن تتضمن الامتحانات أسئلة من خارج المنهج، موضحًا أن اختلاف آراء الطلاب حول مستوى صعوبة بعض الأسئلة أمر طبيعي، حيث قد يظهر سؤال معين أكثر صعوبة لدى عدد من الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر الشريف وكيل الأزهر الثانوية الأزهرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الإعلان عن قائمة العروض المشاركة بالدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ - المجر
زووم

الإعلان عن قائمة العروض المشاركة بالدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ - المجر
بحضور منصور وعبد الحفيظ.. اجتماع جديد بين الأهلي وييس توروب
رياضة محلية

بحضور منصور وعبد الحفيظ.. اجتماع جديد بين الأهلي وييس توروب
خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري
أخبار السيارات

خلال يونيو.. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بالسوق المصري

"الأعلى للإعلام" يقرر حذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست "مع أميرة بدر"..
أخبار مصر

"الأعلى للإعلام" يقرر حذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست "مع أميرة بدر"..
بعد أزمة الملحنين.. نادر حمدي يوجه رسالة لصناع الموسيقى
زووم

بعد أزمة الملحنين.. نادر حمدي يوجه رسالة لصناع الموسيقى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان