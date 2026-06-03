قال الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، إن العمل في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم هذا العام بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن الأزهر لا يملك ما يخفيه، وأنه يتم تطبيق القواعد والضوابط بكل وضوح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمشيخة الأزهر وعدد من قيادات القطاع، لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

استمرار نظام “البوكليت” وضوابط صارمة لمنع الغش في الامتحانات

وأوضح وكيل الأزهر أن نظام الامتحانات المطبق منذ عام 2017 والمعروف بنظام “البوكليت” مستمر، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى الحد من أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

وأشار إلى أنه من الطبيعي رصد بعض حالات الغش أو حدوث مشكلات فردية مثل تمزيق أوراق الإجابة، لافتًا إلى أن وجود هذه الحالات هو ما دفع الأزهر لوضع ضوابط وتعليمات للتعامل معها بشكل منظم.

كما شدد على أنه لا يمكن أن تتضمن الامتحانات أسئلة من خارج المنهج، موضحًا أن اختلاف آراء الطلاب حول مستوى صعوبة بعض الأسئلة أمر طبيعي، حيث قد يظهر سؤال معين أكثر صعوبة لدى عدد من الطلاب.