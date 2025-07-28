تكافؤ بين البنين والبنات.. "أزهر القليوبية" يعلن قائمة أوائل الثانوية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية قائمة أوائل طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، في شعب العلمي والأدبي والمكفوفين، حيث تساوى عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى، بواقع 7 مقاعد لكل منهم.

وتقدّم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بالتهنئة لأوائل الشهادة، مثمنًا تفوقهم الدراسي، ومشيدًا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز. كما أعرب عن تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

وشارك في التهنئة كلٌّ من الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد فخري، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، مؤكدين أن هذا النجاح جاء نتيجة اجتهاد الطلاب، ودعم أسرهم، وإخلاص المعلمين والعاملين بالمعاهد التعليمية.

كما وجّهت قيادات المنطقة الشكر لجميع العاملين بمنطقة القليوبية الأزهرية، على ما قدموه من جهد في إنجاح العام الدراسي، مؤكدين استمرار مسيرة التميز التي تشهدها المنطقة عامًا بعد عام.