الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، للمبصرين والمكفوفين، للعام الدراسي 2024/2025، على مستوى معاهد المنطقة.

أوائل القسم العلمي (مبصر):

- المركز الأول: إسراء مرزوق عبدالحكيم أبو الفتح – معهد منفلوط – مجموع 641 درجة بنسبة 98.62%.

- المركز الثاني: عبد الرحمن محمد مصطفى – معهد ديروط – مجموع 639 درجة بنسبة 98.31%.

- المركز الثالث: محمد أيمن أسعد عبد الرحمن – معهد أسيوط النموذجي – مجموع 639 درجة بنسبة 98.31%.

- المركز الرابع: أنس عبد الناصر حسين محمد – معهد نور الإسلام – مجموع 637 درجة بنسبة 98%.

- المركز الخامس: ميادة ضياء الدين أحمد – معهد ديروط – مجموع 635 درجة بنسبة 97.69%.

أوائل القسم الأدبي (مبصر):

- المركز الأول: الزهراء علي محمد عبد الحميد – معهد بني عدي – مجموع 575 درجة بنسبة 97.46% (العاشرة على مستوى الجمهورية).

- المركز الثاني: أروى عاطف عمر محمد – معهد بني عدي – مجموع 563 درجة بنسبة 95.46%.

- المركز الثالث: هاجر سيد محمد عبد الرحمن – معهد بني عدي – مجموع 561 درجة بنسبة 95.08%.

- المركز الرابع: الشيماء عصام عبد الحميد مرعي – معهد جحدم – مجموع 551 درجة بنسبة 93.39%.

- المركز الخامس: إيمان محمد صالح راتب – معهد رضوان خليفة – مجموع 551 درجة بنسبة 93.39%.

- المركز السادس: عبد الرحمن محمد أحمد محمد – معهد القوصية – مجموع 551 درجة بنسبة 93.39%.

أوائل القسم الأدبي (كفيف):

- المركز الأول: محمود مصطفى عباس – معهد أبنوب – مجموع 468 درجة بنسبة 85.09%.

- المركز الثاني: شيماء محمد حمدي – معهد منفلوط – مجموع 449 درجة بنسبة 81.64%.

- المركز الثالث: رحمة عبد الرحمن محمد إبراهيم – معهد بني غالب – مجموع 448 درجة بنسبة 81.45%.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتور علي محمود، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي للمنطقة، بخالص التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات المتفوقين، مشيدين بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس الجهد والمثابرة والتعاون المثمر بين الطلاب وأسرهم ومعلميهم.

وأكد الدكتور علي محمود أن هذا التفوق هو ثمرة عزيمة صادقة واستذكار جاد، متمنيًا للطلاب دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا قدوة في خدمة دينهم ووطنهم.