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هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية من ذوى البصيرة: "فرحة أهلي أكبر عوض"

08:48 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
  • عرض 8 صورة
    هاجر حسام الأولى على الثانوية الأزهرية وأسرتها
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المنوفية- أحمد الباهي:

عمت الفرحة والزغاريد أرجاء قرية الطالبة هاجر حسام مصطفى علي حسان، بمعهد فتيات الباجور، بعد أن حققت ابنتهم إنجازًا استثنائيًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي (ذوو البصيرة) في الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجموع 538.5 درجة وبنسبة مئوية بلغت 97.91%.

وعبرت هاجر لموقع "مصراوي" عن دهشتها وسعادتها البالغة، مؤكدة أنها توقعت أن تكون ضمن المتفوقين، لكن المفاجأة الكبرى كانت بتحقيقها المركز الأول.

وأكدت أن فرحة والديها كانت أكبر من فرحتها الشخصية، مشيدة بتضحياتهما ودعمهما اللامحدود الذي خفف عنها عبء فقدان البصر.

وتمنت هاجر لقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأن يُرزق والداها بعمرتين جزاءً لجهودهما.

وأشارت هاجر إلى الدور المحوري لصديقتها ندى، طالبة الصف الثالث الإعدادي، التي رافقتها في امتحاناتها وكانت تكتب لها ما تمليه، حيث تعتمد هاجر على المذاكرة "السمعية".

ولم تنسَ فضل والدها، مدرس بالأزهر الشريف، في دعمها المستمر، وكذلك نجل عمها الذي ساعدها في مراجعة مادة اللغة الإنجليزية بفعالية.

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