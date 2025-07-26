الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نجح الشيخ محمد أحمد حسن، أول طالب من ذوي البصيرة يؤم المصلين في الجامع الأزهر الشريف، فى امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، وحصل على نسبة 86% في القسم الأدبي.

حقق محمد هذا الإنجاز، رغم التزاماته المتعددة كإمام وداعية وسفره لعدد من الدول العربية خلال فترة الامتحانات، الأمر الذي يعكس إرادة صلبة وتفوقًا لم يكن وليد اللحظة، فقد اعتاد محمد على حصد المراكز الأولى في مراحل دراسية سابقة، ليصبح نموذجًا يحتذى به في العزيمة والاجتهاد.

وفى تصريح خاص لـ"مصراوي"، عبر الشيخ محمد أحمد حسن، عن سعادته بنجاحه بنسبة 86% بالقسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2025.

وقال الطالب الشيخ محمد حسن،: إن النتيجة تعتبر مرضية بالنسبة له، لافتا إلى أن الفترة الماضية كان تولى مسؤولية إمامة المصلين في قبلة الأزهر خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التزامه في نفس الفترة بالسفر إلى عدد من الدول العربية، والتي أثّرت إلى حدٍّ ما على عدد ساعات مذاكرته المعتادة.

محمد الذي اعتاد التفوق في المراحل الدراسية، قال إنه حصل سابقًا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وعن أسلوبه في المذاكرة، أشار إلى أنه كان يبدأ يومه بعد صلاة الفجر بمراجعة الورد القرآني اليومي، ثم ينتقل إلى مراجعة المواد الشرعية والثقافية دون تمييز بين السهل والصعب.

وأضاف قائلاً: "الحمد لله.. هذه المرحلة مفصلية في مستقبلي وأتمنى الالتحاق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر".

ويُعد هذا النجاح ثمرة سنوات طويلة من المثابرة والتحدي، حيث برز الشيخ محمد كأحد الأوائل في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، خصوصًا بعدما أمّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف برواية قنبل عن ابن كثير المكي، وذلك في ليلة التاسع من رمضان 1446هـ، ليكون من أوائل المكفوفين الذين نالوا هذا الشرف الرفيع.

وكان الشيخ محمد، حصل سابقًا على المركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم عام 2023، إلى جانب فوزه بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم بمسابقة تحدي القراءة العربي لعام 2024 متفوقًا على أكثر من 39 ألف مشارك.

ويتميز بتلاوته المؤثرة التي تجمع بين الإتقان والتخشع، منها تلاوات برواية روح عن يعقوب الحضرمي وسورة التوبة برواية خلف العاشر، ما جعله يحظى بتقدير واسع على المنصات الرقمية وفي الأوساط العلمية.

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