البحيرة - أحمد نصرة:

قال الطالب علي شلتوت، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية: "إنه كان يشعر بداخله أن اسمه سيكون ضمن الأوائل".

وأضاف علي: "شفت رؤية استبشرت فيها إني هطلع الأول، وكنت مطمئن ومتوقع بنسبة كبيرة، لحد ما والدتي رنت عليا وهي بتبكي، قلتلها بتبكي ليه؟ قالتلي: أنت طلعت الأول على الجمهورية!".

وأضاف أنه قرر التوقف عن الدروس في آخر شهر قبل الامتحانات لأن الوقت لم يكن يكفي، وركّز على المذاكرة الذاتية، مؤكدًا أن هذه الخطوة أحدثت الفارق معه كثيرًا.

وينصح أول الجمهورية زملاءه، قائلاً: "أنصح كل طالب في الثانوية إنه ميتوترش، ويبدأ واحدة واحدة، ويخلي عنده ثقة بالله وياخد بالأسباب."

وأشار "علي" الذي يحفظ القرآن الكريم كاملًا إلى أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب، مستكملاً مسيرته الدراسية نحو هدفه الأكبر.

من جانبه، قال والد علي: "كنت متوقع إنه يكون من الأوائل، لكن بصراحة متوقعتش إنه يطلع الأول على الجمهورية."

وأضاف أنه يعمل مدرسًا في التربية والتعليم، ورغم ذلك حرص على إلحاق نجله بالأزهر الشريف ليحرص على العلوم الدينية إلى جوار العلوم الدنيوية، متمنيًا أن يكون ابنه نموذجًا يحتذى به، مثل ابن العائلة الشيخ محمود شلتوت.