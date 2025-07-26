نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر رابط بوابة الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهريّة، عن رابط بوابة الأزهر ولينك نتيجة الثانوية الأزهريّة، بعد اعتماد النتيجة رسميًا.

واعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر،نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر، من خلال اللينك التالي، اضغط هنا.

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