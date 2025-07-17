نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. انتهاء أعمال التصحيح غدًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تنتهي غدا الجمعة بـ 16 مركزا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تمتد للسبت أو الأحد ببعض المراكز.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن أن أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت الأحد الماضي، بمشاركة ٢٢٣٩٩ معلما في ١٦ مركزًا وهي (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)، مشددا على أنه تم التنبيه على ضرورة حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال الرصد تبدأ بعد انتهاء أعمال التصحيح مباشرة، وبعد الانتهاء منها، سيتم إرسال النتائج للكنترول الرئيسي بالقاهرة للمراجعة ومن ثم تحديد أوائل الجمهورية والمحافظات، وتحديد نسب النجاح لكل الشعب.

ونوه المصدر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر سيقوم بتهنئة الأوائل هاتفيًا قبل اعتماد النتيجة في مؤتمر صحفي يعقد بمشيخة الأزهر، يعلن خلاله الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، تفاصيل النتيجة والامتحانات.

وتوقع المصدر، إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية نهاية يوليو الجاري، أو أول أيام شهر أغسطس على أقصى تقدير.

اقرأ أيضًا:

أسعار العمرة الاقتصادية والـ 5 نجوم لشهر يوليو - برامج متنوعة

ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب

"الأعلى للبحوث الإكلينيكية" يناقش إدماج الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية