إعلان

رسميًا.. فتح باب التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

12:58 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

طلاب رياض أطفال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم، باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025.

ويمكن التقدم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الرابط التالي: هنا

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

واشترط الأزهر للتقديم ما يلي:

- ألا يقل سن الطفل عن (4) سنوات حتى (6) سنوات إلا يومًا واحدًا لمرحلة رياض الأطفال.

- لا يقل عن (6) سنوات ولا يزيد على (9) سنوات للصف الأول للمرحلة الابتدائية، وذلك في 1 / 10 / 2025م.

يأتي ذلك ضمن خطوات ينتهجها قطاع المعاهد الأزهرية، تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من إتمام الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة إلى التوجه للمقارِّ التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياض الأطفال التقدم لرياض الأطفال أولى ابتدائي بالأزهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)