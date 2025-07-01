رسميًا.. فتح باب التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم، باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025.

ويمكن التقدم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الرابط التالي: هنا

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

واشترط الأزهر للتقديم ما يلي:

- ألا يقل سن الطفل عن (4) سنوات حتى (6) سنوات إلا يومًا واحدًا لمرحلة رياض الأطفال.

- لا يقل عن (6) سنوات ولا يزيد على (9) سنوات للصف الأول للمرحلة الابتدائية، وذلك في 1 / 10 / 2025م.

يأتي ذلك ضمن خطوات ينتهجها قطاع المعاهد الأزهرية، تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من إتمام الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة إلى التوجه للمقارِّ التعليمية.