ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أعلنت منطقة المنيا الأزهرية، مساء اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 بالمحافظة.

وأعلن الدكتور محمد حسانين عبد الله رئيس منطقة المنيا الأزهرية، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في الشهادتين، تقديراً لتفوقهم الدراسي في هذا العام، وهنّأ أبنائه المتفوقين وجميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم التعليمية، ومشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمنيا في دعم ورعاية الطلاب علميًا وتربويًا.

وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية، تصدرت قائمة الأوائل الطالبة رقية أحمد شحاته كامل، بحصولها على المركز الأول بنسبة 100% من معهد الفكرية بالمنيا.

وجاءت في المركز الثاني كل من ترتيل محمد محمود أحمد إبراهيم من معهد مطاي، وحسناء محمد قاسم قناوي من معهد جريس، وحلا زيان خيري سيد من معهد جريس، وجميعهم حققوا نسبة 99.80%.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب كل من شذا عبد الرحمن أحمد سطوحي من معهد ديرمواس، وناريمان محمد محمود عبدالمنجلي من معهد كفر خزام، ونجاد محمد تاج الدين قدري عبدالقادر من معهد ديرمواس، بنسبة 99.61% لكل منهم.

وفي المركز الرابع، تفوقت كل من مريم عبدالفتاح شعبان عبدالله من معهد بني مزار، وياسين محمد إبراهيم محمد من معهد بني مزار، بنسبة 99.41%.

وحل في المركز الخامس كل من حمزة رضا توني شحاته من معهد تلة، ورقية محمود سيد محمد من معهد ف ملوي، وروان محمد جمال عبدالنظير من معهد ف ملوي، وسهيلة محمد كامل على مصطفى من معهد ف منشأة المغالقة، ومنه عصام صلاح عبدالفتاح من معهد ف سمالوط، وجميعهم حصدوا نسبة 99.22%.

وضمت أسماء الطلاب العشر الأوائل للمرحلة الابتدائية الأزهرية بالمنيا عدد من الطلاب المتميزين على مستوى الإدارات وحصلوا على المركز الأول مكرر بمجموع 900 درجة وهم: أحمد محمد عبد الهادي عبد الهادي، ومحمد عبد الستار محمد حسن، وياسر سيد رجب طه، ومحمد صادق محفوظ محمود، من معهد الرواد الخاص ببني مزار، بالإضافة إلى نورين زياد إيهاب عبد العال من معهد الرواد ببني مزار، وسالي محمود حسن إبراهيم من معهد الفاطفية بصفط الخمار.

كما حصل عدد من الطلاب على المركز الثاني بمجموع 898 درجة، وهم: نور الإسلام محمد عبد الحسين، وإيمان محمد محمد عبد الحسين من معهد الإسلام الخاص بصفط الخمار، وخزامي محمد عزوز مرسي أحمد، ورياض محمد محمد عارف من الرواد ببني مزار، وحلا محمد سعيد عبد العظيم من معهد صفط الخمار.

فيما حصلت سما محمد نور الدين علي، وعمر عصام أحمد رضوان من بصفط الخمار على مجموع 897 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المكفوفين، فقد جاء في المركز الأول عبد الله محمد صفوت أنصاري محمد من معهد تندة الابتدائي بملوي بمجموع 524 درجة، يليه في المركز الثاني حبيبة عمر محمد محمد من معهد إطسا بسمالوط بمجموع 515 درجة، ثم محمد أحمد جمعة كامل محمد من معهد منشأة مطاي بمجموع 501 درجة، وجاء في المركز الرابع عبد الوهاب عاشور محمد من معهد الوقف الابتدائي بصفط الخمار بمجموع 473 درجة، ثم عمر منصور حمزة عبد العظيم من معهد صفط الخمار بمجموع 457 درجة.

وأكد الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا، أن هذه النتائج ثمرة لجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وهنّأ أبنائه المتفوقين وجميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم التعليمية، ومشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمنيا في دعم ورعاية الطلاب.