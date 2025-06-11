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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في القليوبية

10:33 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في القليوبية (2)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية برئاسة الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في محافظة القليوبية عقب اعتماد النتيجة رسميا.

ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، التهنئة إلى الناجحين ضمن قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بمحافظة القليوبية، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

أشار خضر، أنه تقدم لامتحانات هذا العام 6230 طالبا وطالبة، تخلف عن الحضور في الفصلين الدارسين 119 طالبا وطالبة وحضر للامتحانات 6111 طالب وطالبة ونجح منهم 4519 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 74% ويؤدي الامتحانات في الدور الثاني 1710 طلاب.

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية كفيف على النحو التالي:

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الإدارة المركزية الأزهرية الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية القليوبية محافظ القليوبية
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