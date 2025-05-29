طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات القرآن الكريم - صور

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير : أحمد مسعد:

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح الجمعة، أول أيام الامتحانات في مادة القرآن الكريم، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر، أن يؤدي الطلاب اللجنة الثانية في مادة الحديث، على أن تنطلق أول أيام الامتحانات لطلاب القسم الأدبي، السبت المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أدائهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، السبت المقبل، أول أيام الامتحانات بمادتي القرآن والحديث.

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