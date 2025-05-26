ضوابط الاعتذار عن المشاركة في لجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق الخميس المقبل، 29 مايو، امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمادتي القرآن والحديث لطلاب العلمي، وسط إجراءات أمنية مشددة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع المناطق حصل "مصراوي" على نسخة منه، تضمن ضوابط الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، وهي على النحو التالي:

- وجود صلة قرابة بين العضو وأحد الطلاب، وحتى الدرجة الرابعة، على أن تقدم المستندات التالية للاعتذار"رقم جلوس الطالب معتمد، شهادة ميلاد معتمدة، إفادة بأن الطالب مقيد بالمعهد، صورة بطاقة الرقم القومي للعضو".

- الحصول على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن 15 يوما في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية لمحو الجزاء، على أن تكون المستندات المطلوبة كما يلي:"صورة من الجزاء معتمد من المعهد والإدارة".

- إحالة للتقاعد خلال أعمال الامتحانات.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- العذر المرضي، ويجب تقديم قرار التأمين الصحي معتمد بعد تاريخ صدور خطاب الندب للشهادة الثانوية - خطاب تحويل المعهد للجنة الطبية.

- ضرورة وجود بديل، مع إفادة من معهد البديل بأنه لم يصدر له أي خطابات لأي لجنة أخرى.

- ينبه مشددا على عدم إرسال أي معلم من الإدارة بخطاب منفرد بأي حال من الأحوال إلا بحافظة من الإدارة ومعتمدة من مدير الإدارة ومختومة بخاتم الإدارة.

- آخر موعد لتلقي الأعذار، غدا الثلاثاء، ولن يلتفت لأي عذر بعد ذلك.

اقرأ أيضاً:

أولياء الأمور يطالبون بمراجعة دقيقة لامتحانات الثانوية العامة 2025

دكتورة جلدية: يجب علاج هذه الأعراض لعدم التأثير على تركيز طالب الثانوية

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025