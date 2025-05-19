كلية بالأزهر تمنح مكافآت مادية وأكاديمية للطلاب أًصحاب أعلى نسبة حضور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تكريم الطلاب المسجلين أعلى نسبة حضور، ودعمهم أكاديميا وماديا.

وأوضحت الكلية في بيان لها، اليوم، أنه سيتم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية بالاسترشاد بنسبة حضور الطلاب عند وضع درجات أعمال السنة، وخاصة طلاب الفرقة الرابعة، مشددة على أن لن يسمح للطلاب ذوي نسبة الحضور المنخفضة بشكل ملحوظ، بأداء الامتحان إلا بعد التوقيع على تعهد بالانتظام في الحضور الفصل الدراسي القادم، وفي حالة عدم انتظامهم سيحرمون من دخول الامتحانات.

وشددت على أنه سيتم توجيه إنذار بالحرمان من دخول الامتحان لكل الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الحضور المطلوبة (٧٥%)، على أن يوضع الإنذار في ملفاتهم، وعند تكرار نفس النسبة في شهر أكتوبر من العام القادم يتم حرمان الطالب من امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام القادم.

وأكدت الكلية، أن القرارات الخاصة بنسب حضور وغياب الطلاب لم تصل إلى مستوى أصعب، نظرًا لأن هذا هو الفصل الدراسي الذي يطبق فيه نظام الحضور الإليكتروني لأول مرة، ووجود شهر رمضان وعدد من أيام الأجازات، حرصًا على مستقبل الطلاب تمهيدًا لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا فيما بعد.

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