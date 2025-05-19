رئيس جامعة الأزهر يشيد بأعمال تجديد وتطوير بكلية تربية بنين بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب فرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب الوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب شئون التعليم والطلاب؛ أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها كلية التربية للبنين بالقاهرة، بحضور الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من قيادات الكلية السابقين، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس الجامعة بما لمسه من نهضة شاملة وتجديد لجميع أجنحة الكلية، وعبَّر عن سعادته بما تحقق من إنجازات؛ بداية من التميز العلمي والبحثي، وصولًا للجهد المبذول في مجال التأهيل التربوي وخدمة المجتمع، مؤكدًا على أن هذه الجهود جعلت الكلية في مقدمة كليات التربية على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والدولية، بجانب ذلك كانت الكلية سباقة في حصول عدد كبير من برامجها على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وافتتح رئيس الجامعة ونوابه، المداخل الرئيسة للكلية، وقاعة المناقشات بعد تطويرها ورفع كفاءتها، ومكتب اللجان المساندة للدبلوم العام في التربية نظام السنة الواحدة «برنامج التٱهيل التربوي»، ومعرض التربية الفنية بعد تطويره على أعلى مستوى، وهو يضم إبداعات فنية متميزة ترفع شعار (صنع في مصر - صنع في جامعة الأزهر) بأيادي طلاب في قسم التربية الفنية، برئاسة الدكتور محمد العربي.

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