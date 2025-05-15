محظورات امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق الأسبوع المقبل، بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات نهاية العام والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2024.

وأصدرت جامعة الأزهر، توجيهات للكليات بمجموعة من الأشياء المحظور دخولها لجان الامتحانات، يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:

يحظر على الطلاب التدخين داخل مبنى وقاعات الكلية "سواء كانت سجائر أو غليون أو شيشة إلكترونية".

- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي، مثل البناطيل المقطعة.

- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.

- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.

- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.

- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.

يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

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