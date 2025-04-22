إنجاز جديد بمستشفيات الأزهر.. إنقاذ يد شاب بعد تعرضها للبتر في عملية استغرقت 12 ساعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهدت مستشفيات جامعة الأزهر تحت إشراف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على المستشفيات، إنجازًا طبيًا نادرًا، إذ نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة التجميل بكلية طب بنين في إنقاذ يد شاب بعد تعرضه لحادث مروع أدى إلى بترها بالكامل من منطقة الرسغ.

وأجريت العملية، في مستشفى سيد جلال التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تحت إشراف الدكتور طارق البانوبي، أستاذ جراحة التجميل، وبتوجيه من الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، والدكتور خيري عبدالدايم.

وبدأت الاستجابة السريعة للحالة منذ اللحظة الأولى، حيث تم حجز المريض ونقله إلى غرفة العمليات في أقل من نصف ساعة، ليخوض الفريق الطبي سباقًا مع الزمن من أجل إنقاذ اليد.

وخضع الشاب صاحب اليد المبتورة لجراحة دقيقة استغرقت نحو 12 ساعة متواصلة، وتمكن خلالها الفريق الطبي من إعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار والعضلات بدقة شديدة، ليُعاد تكوين اليد وكأنها لم تُفقد.

هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه كلية طب الأزهر من تقدم طبي ومهني، تحت قيادة الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعلنت إدارة مستشفيات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، دعمها الكامل للعملية منذ اللحظة الأولى، وتوفير جميع التسهيلات التي ساهمت في نجاحها.

وشارك في إجراء الجراحة الدكتور عبدالله السعدني، مدرس مساعد جراحة التجميل، إلى جانب فريق متميز من الأطباء المقيمين، الدكتور أحمد عبدالحفيظ، الدكتور عمر جبريل، الدكتور عبدالله أبوالمجـد، الدكتور أحمد البحيري، الدكتور حسام التهامي، الدكتور السيد حسن، الدكتور محمد هريسة، وفريق التخدير والتمريض والعمليات.

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