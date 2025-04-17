رسميًا.. بدء التقدم لمسابقة الأزهر لتعيين معلمي رياض أطفال - الأوراق والشروط

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة معلم رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية، ولمدة أسبوعين.

ويمكن للراغبين في التقدم الدخول على الرابط التالي: هنا

وجاءت الفئات التي يحق لها التقديم في المسابقة، على النحو التالي:

*مؤهل عال-تربية رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

- المستندات المطلوبة للتقديم:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

*دبلوم تربوي رياض أطفال

* إيصال الإيداع البنكي

ملاحظات هامة أثناء التسجيل

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع .

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية و على الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئي يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه في اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية.

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