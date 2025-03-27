لينك وموعد التقديم .. الأزهر الشريف يعلن حاجته لمعلمين رياض أطفال

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، حاجته لمعلمين في تخصص رياض أطفال من خريجي الأزهر الشريف للتدريس بالمعاهد الأزهريّة.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم لمسابقة معلمي الأزهر في ال١٧ من أبريل المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

ويمكن الاطلاع على الإعلان وشروط التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

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