رئيس "المعاهد الأزهرية" يستقبل نائب السفير الإندونيسي

"المعاهد الأزهرية" يعلن جداول امتحانات نصف العام لـ "أبناؤنا في الخارج"

غدا.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نائب سفير إندونيسيا والوفد المرافق له، بمقر مكتبه بالقطاع بمدينة نصر.

يأتي ذلك ضمن دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لطلاب وطالبات اندونيسيا، وما يقدمه قطاع المعاهد الأزهرية من خدمات تعليمية.

وبحث الحانبان، سبل التعاون فيما بينهم واطمأن نائب السفير الإندونيسي على طلاب إندونيسيا الدراسين بالأزهر.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أطلق مسابقة "أفضل مقال بحثي في الفيزياء" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلةً في اللجنة الوطنية للفيزياء.

يأتي ذلك ضمن حرص قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، على تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار بين الطلاب والطالبات في الأزهر.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية على الابتكار والبحث العلمي في مجالات العلوم الحديثة، وذلك في إطار دعم ورعاية المواهب الطلابية، مع منح جوائز مالية للمتميزين من الفائزين.

اقرأ أيضاً:

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

مصر تتقدم 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي