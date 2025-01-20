فتح باب المشاركة في كنترول الثانوية الأزهرية 2025 - الشروط والرابط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب القبول للراغبين في المشاركة في أعمال كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025.

ودعت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة أدناه، التقدم من خلال الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/Arti.../ArtMID/10108/ArticleID/90175...

وجاءت شروط التقدم على النحو التالي:

1- عدم وجود صلة قرابة للمتقدم للعمل في الكنترول، بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م حتى الدرجة الرابعة. 2

2 - ألا يبلغ سن التقاعد في أثناء انعقاد أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في أحد الدورين.

3- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أوالجمع بين مكافأة كنترول الشهادات العامة واللجنة الإدارية ولجنة الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

4- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة في أعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة ذاتها.

5- ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يومًا في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المُقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

6- ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

7- ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة ( 75 ) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ( 251 ) لسنة 2012 .

8- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة. 9

- ألا يكون مرشحًا (رئيسًا أو عضو لجنة) امتحان في لجان الشهادات العامة (الثانوية / البعوث).

10. ألا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة ولم يمر على عودته عام دراسي كامل. 11. أن يكون متفرغًا لأعمال الكنترول خلال مدة العمل به.

ضوابط اختيار المشاركين:

ويكون الاختيار من بين المتقدمين علي النحو التالي :

أولاً: يتم اختيار الأعضاء وفقا للضوابط والنسب التالية:

يتم اختيار الأعضاء عن طريق إجراء قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة (50 %) من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية من قبل.

تخصص نسبة الـ (50 %) الأخرى من الأعضاء القدامى (ذوي الخبرة). يتم اختيار نسبة (30 %) احتياطي من الأعداد المطلوبة وبالنسب والمعدلات السابقة نفسها.

في حالة عدم استكمال عدد الأعضاء المطلوبة للعمل بالكنترول طبقًا للبنود السابقة يكلف رئيس لجنة النظام والمراقبة لاستكمال العدد. في جميع الأحوال لا يجوز قبول اعتذار من يتم اختياره لعضوية لجنة النظام والمراقبة إلا بعذر طبي من خلال القومسيون الطبي.

ثانيًا: على رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية مراعاة الآتي في اختيار نسبة (الـ 50 %) من الأعضاء ذوي الخبرة: الأولوية لرؤساء الحجرات في العام المنقضي وفقًا للكفاءة.

اختيار أعضاء الحجرات حسب الأعلى في التقييم الدوري المقدم من رئيس الحجرة.

ألا يكون للعضو أخطاء تم رصدها خلال عمله بالكنترول بالسنوات السابقة.

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