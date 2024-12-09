مستشار شيخ الأزهر للوافدين تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون المشترك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الاثنين، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، ومناقشة جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين.

دعم الأزهر للطلاب الوافدين

وأكدت نهلة الصعيدي، أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يحرص على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلاب الوافدين، ومن بينهم الطلاب السنغافوريون بما يضمن لهم بيئة تعليمية وثقافية متميزة. وأشارت إلى أن الأزهر يستضيف طلابًا من أكثر من 100 دولة، ويعمل على تزويدهم بالعلوم والمعارف وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لهم، في إطار رسالته العالمية التي تهدف إلى نشر قيم التسامح والاعتدال.

واستعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي المبادرات التي أطلقها الأزهر لدعم الطلاب الوافدين، من توفير منح دراسية إلى تقديم برامج تأهيلية وخدمات ثقافية واجتماعية، تسهم في تهيئة الطلاب ليصبحوا دعاة سلام وتفاهم عالمي.

جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

واستعرضت الصعيدي، جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في تقديم خدمات أكاديمية وثقافية متميزة، إلى جانب الأنشطة التي تسهم في دمج الطلاب الوافدين بالمجتمع المصري وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بينهم. واستكملت أن هناك كلية خاصة بالطلاب الوافدين بجامعة الأزهر ترحب باستقبال كل طلاب سنغافورة للدراسة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

من جانبه، أعرب السفير السنغافوري عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به مصر والأزهر الشريف على المستوى الدولي، مؤكدًا أن طلاب سنغافورة الذين يدرسون في الأزهر يعتبرون سفراء للسلام والتفاهم بين الشعوب. كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب لتوفير مزيد من الدعم للطلاب السنغافوريين وتشجيع التبادل الثقافي والعلمي، وسيناقش مع المجلس الاسلامي بسنغافورة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأزهر الشريف لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، تأكيدًا لدوره كمنارة للعلم والتواصل الحضاري.

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