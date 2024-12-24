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نائب رئيس جامعة الأزهر: سأبذل قصارى جهدي لخدمة الطلاب

11:32 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور سيد بكري، النائب الجديد لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن بالغ شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لثقتهما فيه واختياره نائبًا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور سيد بكري أحمد عبد اللطيف، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

وأعرب "بكري" عن بالغ تقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لإصداره قرار التعيين، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده في خدمة الأزهر الشريف وأبنائه من طلاب العلم، ليكون أهلًا لهذه الثقة.

يأتي تعيين الدكتور سيد بكري نائبا لرئيس جامعة الأزهر، خلفا للدكتور محمد الشربيني الذي بلغ السن القانونية للمعاش في فبراير الماضي.

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سيد بكري جامعة الأزهر أحمد الطيب سلامة داود
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