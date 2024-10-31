موعد تسكين المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد تسكين المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، والمتضمنة طلاب الفرقة الأولى "المستجدين" وفرق النقل الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة السابقة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن أعمال تنسيق المرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر تبدأ السبت المقبل، لبحث تسكين الطلاب وفقا لمجموع القبول والمحافظة التي يسكنها بها.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر تستغرق من أسبوعين لثلاثة أسابيع، يتم بعدها إعلان نتيجة التسكين بمدن القاهرة والأقاليم، عبر بوابة الخدمات بجامعة الأزهر.

وتوقع المصدر، إعلان نتيجة تسكين المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر في الأسبوع الثاني أو الثالث من نوفمبر المقبل أو مطلع ديسمبر على أقصى تقدير بالسكن "العادي - الاقتصادي - المميز".

وينشر "مصراوي" أنواع وأسعار التسكين على النحو التالي:

أولا - السكن العادي:

وتبلغ مصروفاته الشهرية 260 جنيها، ويبلغ عدد الطلاب في الغرفة من 2 : 4، ويشترك الطلاب في الدولاب والمكتب.

ثانيا - السكن الاقتصادي:

وتبلغ مصروفاته الشهرية 610 جنيهات، ويبلغ عدد الطلاب في الغرفة من 3 : 4 أفراد، ويتميز عن العادي بوجود ثلاجة داخل الغرفة، ومكتب وسرير ودولاب خاص بكل طالب، ومتوفر مياه ساخنة طوال الأسبوع.

ثالثا - السكن المميز:

تم استحداث السكن المميز للمرة الأولى هذا العام، وتختلف مصروفات الشهرية باختلاف عدد أفراد الغرفة على النحو التالي:

غرفة فرد واحد 1300 جنيه.

غرفة 2 أفراد 1100 جـنيه.

غرفة 3 أفراد 900 جنيه.

غرفة 4 أفراد 800 جنيه.