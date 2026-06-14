إعلان

أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة فهل تصح صلاته.. أمين الفتوى يحذر من هذه الحالة

كتب : محمد قادوس

12:56 م 14/06/2026 تعديل في 01:17 م

الشيخ أحمد عبد العظيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه السائل:" دخلت المسجد ولحقت الجماعة وهم راكعون، فكبرت تكبيرة واحدة للركوع، ثم علمت أنه كان يجب أن أكبر تكبيرة الإحرام أولًا، فما حكم صلاتي؟".

الأكمل أن تكون تكبيرتان

وأوضح أمين الفتوى، أن الأكمل أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام أولًا وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، لكن في حال وقوع تكبيرة واحدة فقط فالحكم يختلف بحسب حال المصلي وقت التكبير.

متى تُحسب تكبيرة الإحرام؟

وأشار إلى أن الحالة الأولى تكون إذا كبر المصلي هذه التكبيرة وهو أقرب إلى القيام، ففي هذه الحالة تُحسب تكبيرة الإحرام، سواء نواها تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع، أو حتى لم ينوِ شيئًا محددًا، لأن بعض الفقهاء، ومنهم الحنفية، يرون أن الموضع هنا موضع فرض، فينصرف التكبير إليه، وتكون الصلاة صحيحة ولا حرج فيها.

ومتى لا تصح الصلاة؟

وأضاف عبد العظيم خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الحالة الثانية تكون إذا كبر المصلي وهو أقرب إلى الركوع، فهنا لا تُحسب هذه التكبيرة تكبيرة إحرام، وبالتالي لا تصح الصلاة، ويلزمه إعادتها.

العبرة بحال المصلي عند التكبير

وأكد أن العبرة في صحة الصلاة هنا بحال المصلي وقت التكبير، هل كان أقرب إلى القيام أم إلى الركوع، مشددًا على أهمية الحرص على أداء تكبيرة الإحرام على وجهها الكامل خروجًا من الخلاف وتحقيقًا للأكمل.

هل ترك القنوت في صلاة الفجر يؤثر على صحة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

علي جمعة: الهجرة لم تعد مفارقة الأوطان بل أصبحت مفارقة المعاصي

تدخل في المخبوزات والحلويات.. أمين الفتوى: استخدام هذه المادة في طعام الناس حرام شرعًا

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء فتاوى الصلاة الشيخ أحمد عبد العظيم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية
أخبار المحافظات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية
جثة مقابر نشوة وسر الورقة العرفي.. ماذا حدث في الزقازيق؟
أخبار المحافظات

جثة مقابر نشوة وسر الورقة العرفي.. ماذا حدث في الزقازيق؟
"الرعّاد الكهربائي" يعود إلى النيل.. مخاوف متصاعدة بعد ظهورها في الخرطوم
شئون عربية و دولية

"الرعّاد الكهربائي" يعود إلى النيل.. مخاوف متصاعدة بعد ظهورها في الخرطوم
تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية بعد دخوله العناية المركزة
زووم

تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية بعد دخوله العناية المركزة

مصدر: مجلس إدارة "التأمين الصحي الشامل" يعتذر لـ"الوزراء" عن عدم استكمال
أخبار مصر

مصدر: مجلس إدارة "التأمين الصحي الشامل" يعتذر لـ"الوزراء" عن عدم استكمال

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم