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ملتقى المرأة بالأزهر: سورة النور "دستور قرآني" متكامل لحماية المجتمع وصيانة الأعراض

كتب : علي شبل

10:22 م 13/06/2026

ملتقى المرأة بالأزهر

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عقد الجامع الأزهر الشريف ندوته الأسبوعية ضمن برامجه الموجهة للمرأة، والتي جاءت تحت عنوان "صيانة الأعراض في الإسلام"، بمشاركة الدكتورة هبة عوف، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، والدكتورة عزة محمد عبد الرحمن، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

حفظ العرض أحد المقاصد الشرعية

استهلت الدكتورة هبة عوف، الحديث بالتأكيد على أن حفظ العرض يعد أحد المقاصد العظمى والخمس الكبرى للشريعة الإسلامية، حيث يتساوى في منزلته وعظمته مع حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال. وشددت على تحريم الإسلام الحازم لكل السلوكيات والآفات التي تمس الأعراض من قريب أو بعيد، مثل الغيبة، والنميمة، والقذف، وإشاعة الفاحشة بين الناس.

​واستشهدت رئيس قسم التفسير بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾، وبحديث النبي ﷺ: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". وأوضحت أن صيانة الأعراض تعني شمولية حماية شرف الإنسان وسمعته من أي اعتداء، سواء كان بالقول، أو الفعل، أو عبر وسائل النشر والتواصل، مشيرة إلى أن هذا السياج الأخلاقي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الاجتماعي، ونشر الفضيلة، وحفظ الكرامة الإنسانية.

خطورة الشائعات الرقمية

ودعت د. عوف إلى ضرورة التثبت من الأخبار، والالتزام بغض البصر، وستر عيوب المسلمين، محذرة من خطورة الشائعات الرقمية، ومؤكدة على أهمية جعل وسائل التواصل الاجتماعي وسائل بناء لا هدم.

من جانبها، أفادت الدكتورة عزة عبد الرحمن، بأن الشريعة الإسلامية لم تكتفِ بالوعظ النظري، بل وضعت أطراً تشريعية صارمة لحماية كرامة الأفراد، متخذة من سورة النور نموذجاً ودستوراً في هذا الشأن. وبينت أن السورة الكريمة تناولت عقوبات زجرية رادعة كحد الزنا -مع منع الرأفة في تنفيذ الحكم القضائي-، وحد القذف بثمانين جلدة وإسقاط الشهادة، بالإضافة إلى حد اللعان كحل فقهي يحمي الأسرة من اختلاط الأنساب.

​وأضافت د. عزة عبد الرحمن: إن السورة قدمت بالتوازي منظومة وقائية متكاملة للمجتمع، شملت أحكام الاستئذان الدقيقة، وغض البصر وحفظ الفرج، وضوابط الحجاب والزينة، وحث المجتمع على تيسير الزواج ومحاربة المغالاة في المهور، لقطع دابر الفتنة وبناء أمن مجتمعي مستدام واستقرار شامل للمجتمعات.

سورة النور دستور الأخلاق الخالد

وفي السياق ذاته، وصفت الدكتورة سناء السيد سورة النور بأنها "دستور الأخلاق الخالد"، مؤكدة أن جميع تشريعات السورة تؤصل لفرضية الطهارة المجتمعية، وأن الأخلاق هي المنافذ الحقيقية لتدفق النور الرباني في البيوت والقلوب، لافتة إلى أن المجتمع الطاهر تصنعه الأسر والبيوت التي تستضيء بنور القرآن الكريم وتوجيهاته.

​كما شددت الباحثة بالجامع الأزهر على الأهمية البالغة لبناء "الحصانة الأخلاقية" في الوقت الراهن، تزامناً مع انفتاح العوالم واختزالها في شاشات الهواتف الصغيرة. وأوضحت أن تفعيل "الرقابة الذاتية" النابعة من الاستحياء من الجلال الإلهي -وليس الخوف من القانون الفضائي فحسب- هو العاصم الحقيقي للمرء ليرى القبيح قبيحاً ويهجره حتى وإن غابت عنه عيون البشر، واختتمت الندوة بالدعاء بأن يحصن الله الأخلاق، ويطهر القلوب، ويجعل البيوت واحات للأمن والإيمان والسكينة.

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