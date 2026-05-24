يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا اليوم الذي يبيت فيه الحجاج بمني استعدادا للذهاب إلى عرفات في اليوم التاسع.

وسمي بهذا الاسم لأن الحجيج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): "وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى" اهـ.

وكما قيل إنه سمي بهذا الاسم أيضًا لحصول التروي فيه من سيدنا إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل- عليهما السلام- قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية": "وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن سيدنا إبراهيم- صلى الله عليه وآله وسلم- رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: "إن الله- تعالى- يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية".

يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى منى، حيث يحرِم الحاج المتمتع إحراماً جديداً، أما المُفرد والقارن فهما على إحرامهما الأول.

*ومن سنن يوم التروية للحجاج:

1ـ الجهر بالتلبية:

عدم الجهر بالتلبية، وهذا خلاف للسنة، فالسنة الجهر بالتلبية ما لم يجد الحاج مشقة في ذلك.

2ـ المبيت في منى:

بعض الحجاج يذهب إلى عرفات مباشرة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزًا، فالأولى أن يتبع الحاج سنة سيدنا محمد - صلوات الله عليه -، ولكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه.

3ـ قصر الصلاة دون جمعها:

بعض الناس يقصر ويجمع في منى، فيجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، وإن كان الجمع جائزًا؛ لأنه في سفر، فالأفضل ألا يجمع إلا لسبب، اقتداءا بالرسول - صلى الله عليه وسلم- كان لا يجمع في منى، ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر في وقتها، وهكذا في بقية الصلوات.

* تتلخص أعمال الحاج يوم التروية في الآتي:

الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

النية القلبية بأداء مناسك الحج والتلفظ بها "لبيك حجا".

التوجه إلى منى يوم التروية إتباعا لسنة النبي- صلى الله عليه وسلم-، مع الإكثار من التلبية.

المبيت في منى والصلاة فيها جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة.

يصلي الحجاج يوم التروية قصرا بلا جمع عدا المغرب والفجر فلا يقصران حيث تقصر الصلاة الرباعية فقط.



ومع طلوع شمس يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجاج إلى عرفات.

