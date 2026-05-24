تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة العربية، يوثق لحظات مؤثرة لحاجين من سلطنة عُمان يبلغان من العمر أكثر من 80 عامًا، أثناء أدائهما مناسك الحج وسط أجواء إيمانية مميزة.

وظهر الحاجان وهما يتساندان خلال أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة، في مشهد إنساني، حيث وصفهما متابعون بـ"التوأم الروحي" لما جمعهما من مودة ورفقة طيبة طوال الرحلة.

وحصد الفيديو انتشارًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بإصرارهما على أداء فريضة الحج رغم التقدم في العمر، مؤكدين أن المشهد جسّد معاني الوفاء والصبر والشوق إلى بيت الله الحرام.



