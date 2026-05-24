إعلان

" التوأم الروحي".. حاجان في الثمانين يؤديان المناسك في مشهد مؤثر

كتب : محمد قادوس

02:22 م 24/05/2026 تعديل في 03:44 م

الحج 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة العربية، يوثق لحظات مؤثرة لحاجين من سلطنة عُمان يبلغان من العمر أكثر من 80 عامًا، أثناء أدائهما مناسك الحج وسط أجواء إيمانية مميزة.

وظهر الحاجان وهما يتساندان خلال أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة، في مشهد إنساني، حيث وصفهما متابعون بـ"التوأم الروحي" لما جمعهما من مودة ورفقة طيبة طوال الرحلة.

وحصد الفيديو انتشارًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بإصرارهما على أداء فريضة الحج رغم التقدم في العمر، مؤكدين أن المشهد جسّد معاني الوفاء والصبر والشوق إلى بيت الله الحرام.


اقرأ ايضًا:

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

8 آداب شرعية في ذبح الأضحية.. الإفتاء توضح ما يُستحب فعله يوم النحر

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. عالم بالأوقاف: أيام تتضاعف فيها الحسنات

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الحج 2026 حاجين من سلطنة عمان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
رياضة عربية وعالمية

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
أخبار

السعودية تحدد اشتراطات ومواصفات منتجات الإحرام قبل موسم الحج
مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
اقتصاد

مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان