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رسالة عامة في القرآن الكريم موجهة لجميع الناس وليس المؤمنين فقط.. يكشف عنها رمضان عبدالعز (فيديو)

12:44 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الشيخ رمضان عبدالمعز

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كتب - علي شبل:

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن رسالة عامة في القرآن الكريم موجهة لجميع الناس وليس المؤمنين فقط، قائلًا إن الله عز وجل بدأ في سورة النساء "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسِ واحدة" وهو خطاب موجه لجميع الناس، وليس للمؤمنين فقط.

وأضاف عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن الله تعالى قصد بهذه الآية ألا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد، ولا يوجد قسوة أو غلظة أو عنف، إذن كلنا أهل وحبايب، وهذا ما أقره الشرع الشريف ويجب أن نقوله لبعضنا البعض.

وتابع: يجب أن نقول لبعضنا أنا أخوك في الوطن، أخوك في الدين، أخوك في الإنسانية، الله عز وجل لا يحب العنف فجميعنا مخلوقون من نفس واحدة، فالله يحب الرفق في الأمر كله، والنبي حذرنا من العنف.

وأوضح الداعية الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال: "أيها الناس إن ربكم واحد، وأن أباكم واحد".

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الشيخ رمضان عبدالمعز القرآن الكريم سورة النساء
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