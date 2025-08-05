10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضحهم
كتب- محمد قادوس:
أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: 10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة، على النحو التالي:
1-ردد الأذان.
2-أسبغ الوضوء وحسنه.
3-صل الصلاة في وقتها وحافظ على أدائها في جماعة.
4-ابتعد عن الضوضاء والمنتشات.
5-اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.
6-استشعر قرب الله منك.
7-اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.
8-استحضر معاني الأذكار داخل الصلاة.
9-أكثر من الدعاء في السجود.
10-حافظ علي أذكار ختم الصلاة.
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