10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضحهم

كتب- محمد قادوس:

أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: 10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة، على النحو التالي:

1-ردد الأذان.

2-أسبغ الوضوء وحسنه.

3-صل الصلاة في وقتها وحافظ على أدائها في جماعة.

4-ابتعد عن الضوضاء والمنتشات.

5-اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.

6-استشعر قرب الله منك.

7-اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.

8-استحضر معاني الأذكار داخل الصلاة.

9-أكثر من الدعاء في السجود.

10-حافظ علي أذكار ختم الصلاة.

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