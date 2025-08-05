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10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضحهم

03:35 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

مركز الأزهر العالمى للرصد والافتاء الالكتروني

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كتب- محمد قادوس:

أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: 10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة، على النحو التالي:

1-ردد الأذان.

2-أسبغ الوضوء وحسنه.

3-صل الصلاة في وقتها وحافظ على أدائها في جماعة.

4-ابتعد عن الضوضاء والمنتشات.

5-اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.

6-استشعر قرب الله منك.

7-اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.

8-استحضر معاني الأذكار داخل الصلاة.

9-أكثر من الدعاء في السجود.

10-حافظ علي أذكار ختم الصلاة.

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الخشوع في الصلاة مركز الأزهر العالمي 10 أمور
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