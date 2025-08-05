كتب- محمد قادوس:

قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، ردًا على سؤال بشأن مشكلات بين ابنة أختها وخطيبها، ورغبة والدها وخالاتها في معرفة كل التفاصيل:

وأوضحت أبو قورة خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": طول ما إحنا في محيط إن إحنا لسه مخطوبين، فكرة إن أنا أفشي ما بيني وبين خطيبي من الأسرار، إذا كانت الأسرار دي تتعلق بالحياة اللي إحنا بنبنيها مع بعض، وإحنا اتفقنا إن عمومًا الحياة أو طبيعة العلاقة بيني وبين خطيبي أثناء فترة الخطبة، الخطبة مجرد وعد بالزواج، فمش هيكون في حاجة يعني صح أو ينفع أو ضرورة قوي إن أنا أسترها عن الأسرة.

وأضافت: لكن إذا كانت المشكلات اللي هتؤثر على حياتي، واللي من الضروري إعلام الأهل بيه أثناء فترة الخطبة، زي مثلًا إن إحنا بنتفق على السكن في بيت عيلة ولا لأ، زي مثلًا إن إحنا بنتفق على تعليمي ولا لأ، دي من الاشتراطات اللي يجب فيها إن إحنا نستنصح بالأهل وبمشورة الأهل، ففي الحالة دي هنقول لها: أطلعي طبعًا الأهل على ذلك.

وتابعت: لكن إذا كانت الخلافات اليسيرة اللي بتحدث بين الخاطبين في وقت الخطبة، مش لازم أطلع عليها الأسرة، ولا الأسرة هتتأثر بيها بعد ذلك، حتى لو أنا تزوجت مش هيتأثروا بيها، لأن الأسرة دايمًا هي اللي بتحمل بعد كده أثر المشكلات والعقبات لما البنت يعني بتسيء الاختيار.

وأكدت: علشان كده إحنا دايمًا بننصح البنت: إذا كان في حاجة هتؤثر على الحياة الزوجية بعد ذلك، لا، فورًا استنصحي بأهلك، لأن الوالدين هم أحق من تُستنصحي بيهم، وتاخذي بمشورتهم في فترة الخطبة، أحق الناس، وأكتر ناس هيكونوا عندهم الوعي والقدرة على استيعابك وفهم اللي فيه مصلحتك، والإشارة ليكي والتوجه الصحيح ليكي.

وتابعت: لو كانت الأمور البسيطة العادية، اللي هي حكايات بقى، ينفع أحكي؟ لا، في الحالة دي لا، يعني ما يصحش إن إحنا نثير في النفس غضاضة بين خطيبي، واللي هيبقى بعد فترة زوجي، بيني وبين أهلي من الفترة دي، لأن بعد كده هيبقى ده دَبِّي في الحياة، وإحنا بنقول: حفظ الأسرار من عوامل، وأهم عوامل استقرار الحياة الزوجية، اللي هو إحنا بناس ليها من بداية الخطبة. فإحنا لازم نفرق بين الأمرين: لو في أمر يستدعي فعلًا نصيحة ومشورة الأهل، يبقى أنا أستشرهم، لو الأمور البسيطة التي لا تستدعي مشورتهم، يبقى لا، أحافظ على يعني طبيعة العلاقة بيني وبين خطيبي.

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